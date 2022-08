La gent escapa d'un Ikea a la Xina després que el govern tractés de retenir-los per un positiu en covid-19

Andorra la VellaL'última setmana s'han fet virals globalment les imatges d'un grup important de gent tancada a un Ikea a la Xina escapant contra les indicacions de la seguretat. Es va conèixer que un nen que hi va estar a la botiga era positiu per covid-19. La política de "covid zero" de la República Popular xinesa implica confinar tots els contactes dels positius. Això els va portar a tancar desenes de ciutadans a la botiga Ikea.

No obstant això, les autoritats no han estat capaces de retenir dins la gent, que va fugir indiscriminadament i per la força de la situació de retenció.