Gerard Piqué i la Sotana, una promoció de luxe per a la ratassia de la Carmeta

Andorra la VellaUn dels fenòmens mediàtics de la setmana ha estat l’entrevista del jugador del Barça, Gerard Piqué, al programa d’humor La Sotana. Tots els diaris esportius, tant espanyols com catalans, així com també rotatius d’informació generalista s’han fet ressò d’alguns dels titulars que ha deixat el pas del central blaugrana per un dels espais ràdiofònics més irreverents que s’emet avui dia a l’altra banda de la frontera. El programa es difon els dilluns en directe per als ‘patreons’ -gent que paga una quota mensual-, l’endemà es penja a diverses plataformes d’àudio i dimecres a ‘Youtube’ on, en dos dies, gairebé 100.000 persones l’han visualitzat. De fet, l'impacte mediàtic del programa d'aquesta setmana és tan gran, que aquest divendres encara es debat a les xarxes socials sobre si l'elecció de l'estrella blaugrana, d'anar a un programa autogestionat i sense censura en comptes de concedir una entrevista a un mitjà de comunicació tradicional, suposa un canvi de paradigma a la premsa esportiva.

Durant l’hora d’entreteniment plena d’anècdotes protagonitzades per Piqué, no ha parat de voltar per la taula una ampolla amb un líquid fosc. Des de les xarxes socials s’ha especulat amb tot tipus de licors... fins que un dels presentadors, quan l’ampolla era gairebé buida, ha aclarit que es tractava de ratafia, que els havien enviat del Principat, juntament amb un embotit i una samarreta de l'FC Andorra. “Ens han enviat ratafia, que a Andorra es diu Ratassia perquè suposo que no es deu poder dir igual”, ha dit el moderador del programa.

Efectivament, el licor és la Ratassia de la Carmeta, elaborada artesanal a base de nous i d’herbes remeieres de les muntanyes d’Andorra, que la mateixa productora -que dona nom al licor- recull a mà. Tal com ella mateixa explica, la beguda és el resultat d’un llarg procés d’elaboració que s’ha transmès de generació en generació entre les dones de la família. Ella mateixa la prepara i la comercialitza, i no falla mai la seva paradeta a qualsevol mercat de productes locals que se celebri al Principat.

La ratafia, a les Valls d'Andorra, s’anomena ratassia.