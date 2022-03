Un grup d'estudiants, amb participació andorrana, busca guanyar-se la vida amb la creació d'un canal de continguts

Andorra la VellaLa crisi crònica que pateixen la majoria de mitjans de comunicació tradicionals fa que les noves fornades de periodistes, més enllà de veure un futur negre si es volen fer un forat a les redaccions, intentin innovar per mirar de fer el salt al mercat laboral amb alguna garantia de no caure al buit tan bon punt acaben la carrera. És el cas de la Neus, una andorrana que, juntament amb tres companys de la facultat on estudien el darrer any del grau en periodisme, han decidit aprofitar les plataformes digitals de difusió de continguts per iniciar un projecte.

“Tot va començar per una assignatura de la universitat, i ara ho volem portar al mercat. Fem entrevistes a personatges públics per ensenyar la seva vesant més personal. No tant allò que es mostra als mitjans de comunicació sinó que busquem fer un periodisme diferent, no tant aquell basat en exclusives sinó buscar en el seu món interior”, expliquen.

El projecte s'anomena Nuclium i té un canal a Youtube on pengen les entrevistes que realitzen . “Ara està molt de moda el twitch però pel nostre format i pel 'target' d'usuaris que tenim, pensem que twitch és per a gent més jove. A Youtube estem tenint molt bona rebuda i anem creixent poc a poc. A la gent li agrada perquè ho veu com un periodisme diferent. El nostre objectiu és en un parell de mesos arribar als 1.000 subscriptors. Ara estem en 500, i volem començar a mirar inversors i espònsors, perquè som joves i no tenim diners per invertir”, afegeixen.

Han entrevistat personatges públics de tota manera, des d'artistes fins a polítics, amb converses d'àmbit personal que duren entre 15 i 20 minuts. Aprofitant l'avinentesa del conflicte a Ucraïna han tret una secció que també busca informar de la guerra a través de testimonis que la pateixen o que l'han patit directament.

Els quatre futurs periodistes, tres noies i un noi, expliquen les seves aspiracions professionals: les tres voldrien treballar a la televisió i l'altre, a la secció d'esports d'algun mitjà. Però per si les redaccions els acaben tancant les portes asseguren que la seva “meta és crear una empresa per poder arribar a treballar d'això que ens agrada”. “A moltes classes ens diuen que hi ha molt poca oferta i molta demanda. Hi ha molts periodistes que no tenen feina o que s'han de fer freelance. Tenim por perquè està molt complicat”, conclouen.