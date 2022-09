Un guàrdia reial es desmaia durant la capella ardent d'Elisabet II

Andorra la VellaMilers de persones que presenciaven la capella ardent de la reina Isabel II a Westminster Hall van quedar bocabadats quan un guàrdia real que es trobava prop del fèretre va començar a balancejar-se, es va desmaiar i va caure tendit sobre el pis de pedra, malgrat els intents del seu company de sostenir-lo sense abandonar el seu lloc.

Immediatament, altres guàrdies van acudir en la seva ajuda. Els espectadors que feien cua per a passar prop del taüt van cridar i es van alterar, per la qual cosa la transmissió de la cerimònia va ser interrompuda durant diversos minuts mentre al guàrdia li brindaven primers auxilis. El vídeo es va fer viral en les xarxes socials i van sorgir els debats entre els usuaris sobre els motius del desmai del guàrdia.

El corresponsal de la família reial i editor cap de Royal Central, Charlie Proctor, va informar mitjançant el seu compte en Twitter que "el guàrdia està rebent atenció mèdica. Mentrestant, es va dur a terme una rotació de la guàrdia i el públic ara pot continuar caminant al costat de la reina", això després d'una breu pausa en la processó de la gent mentre auxiliaven a l'home.

Encara que no es va saber el motiu del desmai, el periodista va aclarir que es van prendre mesures per a evitar successos similars. "Si un dels guàrdies se sent malament durant la Vigília, se li ha dit que llevant el cap -per tradició, tots han de mantenir la mirada en el sòl-. Això alertarà al guàrdia superior i es realitzarà una rotació", va explicar al costat d'un vídeo que exemplificava el canvi de soldats.