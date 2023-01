Héctor Bellerín diu que no s'identifica "gens" amb els esportistes que fixen la seu fiscal a Andorra

Sant Joan DespíHéctor Bellerín s'ha pronunciat sobre el fet que alguns esportistes fixen la seva seu fiscal com Andorra o Suïssa per les respectives polítiques fiscals. Assegura que no s'identifica "gens" amb aquests actes. "Els futbolistes som les persones que més impostos haurien de pagar", assegura. A l'entrevista també ha explicat que a casa seva havien de fer mans i mànigues per poder menjar. "Amb el que jo guanyo crec que has de mirar ja no només pel teu entorn, sinó per la societat", declara. Tanmateix, s'ha mostrat comprensiu amb els companys que puguin pensar diferent pel que fa a aquesta qüestió.