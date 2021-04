La història i els canvis d'Andorra, presents en un reportatge de Catalunya Ràdio

Andorra la VellaEl suplement de Catalunya Ràdio amb el periodista, Toni Cruanyes, ha fet un repàs, aquest diumenge, de la història i del paper d'Andorra al llarg dels anys. En el reportatge es mostra el Principat com un estat amb una eina política moderna, en què els seus èxits es basen en la facilitat que ha tingut d'adaptar-se als canvis.

En aquest reportatge radiofònic s'explica la història del Principat des de la llegenda de Carlemany, passant per la partició de la vall entre el Comtat de Foix i el Bisbat d'Urgell i pels diferents canvis que hi ha hagut durant la Revolució Francesa i l'imperi de Napoleó com també el paper que va jugar durant la Segona Guerra Mundial. Ja entrats a la segona meitat del segle XX, Cruanyes destaca que l'arma d'Andorra va ser la baixa fiscalitat que després es va anar transformant cap a un turisme de masses i d'esquí.

A més, també comenta el pes important de l'església amb el coprincipat, fet que ha fet retardar algunes legislacions. En el reportatge s'explica l'important paper de França per ajudar a Andorra a integrar-se a les institucions europees i finalitza amb les darreres notícies dels diferents youtubers espanyols que s'han traslladat al Principat.