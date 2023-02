Les imatges de quan la carretera a França va quedar sepultada sota tres metres de neu

El Pas de la CasaFa trenta-set anys l’accés a Andorra des de França va quedar tallat per les allaus que van afectar la carretera RN22 i la ruta de connexió entre l’Hospitalet i el Principat. Les nevades van ser molt intenses a l’Arieja i l’acumulació de neu va provocar les allaus que deixarien imatges per a la història. Els homes que surten a la foto són turistes que venien cap a Andorra i que no van poder arribar.