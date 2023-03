Incendi a les xarxes perquè tres infermeres espanyoles qüestionen que es demani el nivell C1 de català per opositar

Andorra la VellaPolèmica per un vídeo en el qual apareixen tres infermeres vestides amb l'uniforme blanc de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i una d'elles explica que són tres -una de Cadis, una de Granada i una altra de Sant Sebastià- que estan treballant a l'hospital barceloní i que els han animat a presentar-se a les oposicions per a obtenir plaça fixa. No obstant això, s'han mostrat en desacord amb un dels requisits que es demanen per poder optar a una plaça: tenir el nivell C1 de català. La crítica l'han fet a través de les xarxes amb un vídeo que tenia a les 13 hores gairebé 700.000 visualitzacions en TikTok i dos milions en Twitter. La reacció a les xarxes ha generat un intens debat.