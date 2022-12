Un influencer fitness es lesiona esquiant a Andorra

Andorra la VellaAmb gairebé mig milió de seguidors a Instagram, Borja Sanfelix és un dels entrenadors personals i influencer fitness més populars d'Espanya. Les seves rutines d'exercicis en el gimnàs compten amb molts fanàtics.

Tot i el seu èxit, no ha pogut escapar d'una lesió. Així ho ha comptat ell en les seves xarxes socials: "La volta després de 8 anys a l'esquí ha durat poc. Tants anys intentant recuperar el meu genoll dolent per a tornar a rebentar-lo, però no us imagineu quant he gaudit en les 4 baixades que he pogut fer surf. Sembla que tinc el tendó rotulià trencat, tinc el genoll immobilitzat perquè amb qualsevol moviment se surt del lloc. Soc a l'hospital a l'espera de resultats. Torno a tenir un objectiu físic en ment i li donarem GAS a aquesta recuperació des d'ara mateix", escrivia a les seves xarxes socials.