José Andrés enviarà paella a l'espai

Barcelona"Paella valenciana, porc amb samfaina, pernil ibèric i ametlles marcones" són alguns dels plats triats pel cuiner José Andrés, que ha signat un acord amb Axiom Space per elaborar el menjar que alimentarà la tripulació de la missió AX-1. "Estic orgullós d'associar-me amb Axiom Space per crear els menjars que alimentaran la tripulació multinacional de l'Estació Espacial Internacional", ha dit el cuiner format a Catalunya al seu compte de Twitter. "Vaig somiar en anar a l'espai. Ara estic més a prop d'enviar aliments de la meva Espanya natal a l'Estació Espacial Internacional", diu Andrés en un vídeo de tres minuts en què apareix preparant els plats en qüestió.

Plats tradicionals del receptari espanyol i productes típics de la gastronomia d'Espanya, especialment elaborats i processats perquè aguantin un viatge a l'espai, serviran perquè els astronautes de totes les nacionalitats i països puguin alimentar-se mentre sobrevolen la Terra. "Això em fa sentir molt orgullós", diu el xef asturià, de 52 anys.

Per a Andrés, que es mengin tots junts una paella representa "l'esperit de l'Estació Espacial Internacional". "I és l'esperit de la paella espanyola, en què tothom es reuneix per menjar de la mateixa paella", diu. Per a aquest nou projecte, liderat per Charisse Grey, directora de recerca i desenvolupament de ThinkFoodGroup, José Andrés ha posat a treballar tot el seu equip per elaborar menjars que no només són rics en nutrients, "sinó que també satisfan i són deliciosos". "Vull donar les gràcies al meu amic, company espanyol i veterà astronauta Miguel López-Alegría, comandant de la pròxima missió, i als nostres socis d'Axiom Space per aquesta increïble oportunitat", conclou Andrés.

Nou assessor de Biden

José Andrés també ha estat notícia recentment perquè el president dels Estats Units, Joe Biden, l'ha triat perquè copresideixi el seu comitè assessor en relació amb l'esport, el fitness i la nutrició, segons ha anunciat la Casa Blanca en un comunicat. El consell assessor estarà presidit per la coneguda jugadora de bàsquet Elena Delle Donne, actualment de l'equip Washington Mystics. L'organisme assessor de Biden està encarregat de "promoure una alimentació sana i accessible i l'activitat física entre els nord-americans", segons diu la Casa Blanca. Al comunicat en què s'informa del seu nomenament, l'executiu nord-americà destaca la tasca del premi Princesa d'Astúries de la concòrdia amb la seva oenagé, World Central Kitchen, que proporciona aliments a persones en situacions de crisi, com durant huracà María, que va afectar Puerto Rico el 2017.