Justin Bieber, ambaixador d'una empresa de marihuana

BarcelonaEl cantant Justin Bieber s'ha associat amb l'empresa Palms per vendre una edició limitada de cànnabis. "Aquesta línia d'edició limitada serà llançada a Califòrnia, Nevada, Massachusetts i Florida", segons una publicació al compte d'Instagram de la companyia, que vendrà un paquet de set cigars preenrotllats amb 3,5 grams de marihuana en total acompanyats per un encenedor de l'artista. "El nostre objectiu és fer més accessible el cànnabis i ajudar a desestigmatitzar-ne el consum", afegeixen des de la companyia, que vol vendre el producte per 32 dòlars cada paquet. El consum recreatiu de cànnabis és legal en aquests estats.

La col·laboració amb Bieber fa referència a una de les frases de la tornada de la cançó Peaches de l'artista: "I get my weed in California" ("Aconsegueixo la meva herba a Califòrnia", en català). Segons el lloc web de Palms i una entrevista que Bieber va concedir a Vogue, una part dels ingressos de la venda de la línia es donarà a Last Prisoner Project, que advoca per la reforma de la justícia penal al voltant de la política de drogues, i també a Veterans Walk and Talk, una organització benèfica que uneix caminar, el cànnabis i l'ús de psicodèlics com a teràpia per a exmembres de les forces armades.

'Peaches', el tema de Bieber que ha inspirat la seva col·laboració

"La gent solia fer que em sentís malament per gaudir de la marihuana", va dir Bieber a Vogue. "Però ara he trobat un lloc en la meva vida per als productes d'herba que han estat beneficiosos en la meva experiència humana", afegia el cantant, una estrella global seguida a les xarxes per 200 milions de persones. Aquest no és el primer negoci de Bieber més enllà de la indústria musical, ja que també té la seva marca de roba casual, Drew House, i una col·laboració amb la marca de calçat Crocs.