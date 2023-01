L'actor Jesse Eisenberg s'inventa i canta un nou himne d'Andorra

Andorra la VellaL'actor, escriptor i director Jesse Eisenberg, famós per haver estat protagonista de pel·lícules com 'La red social' o 'Ahora me ves', va sorprendre tothom en la seva entrevista al programa Late Show d'Steve Colbert, un dels més famosos als Estats Units. Eisenberg va explicar que s'havia inventat un nou himne andorrà, mantenint la música i canviant la lletra. L'actor el va interpretar en el programa aconseguint un nou aplaudiment. En la seva lletra es pregunta com amb tan poca gent a Andorra, per exemple, hi hagi prou músics per tocar l'himne.