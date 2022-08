L'alcalde de Madrid es mostra a favor de deportar els refugiats ucraïnesos sent víctima d'una broma

Andorra la VellaL'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estat víctima d'una broma per part de dos humoristes russos que es van fer passar per l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, en la qual es va mostrar a favor de deportar refugiats ucraïnesos al seu país d'origen per donar suport a la primera línia de batalla. En un vídeo que s'ha publicat a les xarxes socials, es veu a Almeida recolzant el retorn de víctimes desplaçades a causa del conflicte al país de l'est d'Europa. A més, dintre de la conversació que van mantenir l'alcalde de la capital espanyola també es mostra partidari de castigar als ciutadans russos que resideixen a Espanya i Madrid, tot qualificant-los de "bastards".

Vovan y Lexus, els artífexs de la broma, ja van enredar a Maria Dolores de Cospedal quan era ministra de Defensa, al 2017, i darrerament els alcaldes de Berlín i Viena, Franziska Giffey i Michael Ludwig, també van ser víctimes dels dos humoristes propers al Kremlin. Des de l'ajuntament de Madrid ha qualificat "d'absolutament intolerable" la broma i han denunciat la suplantació d'identitat de l'alcalde de Kíev.