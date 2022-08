L'autor del robatori del cotxe de bombers a Puigcerdà serà jutjat al setembre

Andorra la VellaEl jove de 18 anys detingut pel robatori d'un cotxe de Bombers a Puigcerdà serà jutjat per la via ràpida el mes vinent, segons informa Ràdio Seu. El jove ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. També se l'acusa d'altres delictes com sostracció d'un uniforme i de conducció temerària sota els efectes de l'alcohol.

El judici tindrà lloc al mes de setembre. No ha transcendit fins ara la població de residència del detingut. Sí que se sap que pertany a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.