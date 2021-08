L'escriptor Màrius Serra fa publicitat d'Andorra

Andorra la VellaA vegades, la millor publicitat és la que arriba sola, sense que se l'esperi. Ha passat els darrers mesos amb el trasllat a Andorra de diversos youtubers espanyols (molts ciutadans de la península no sabien ni què era el Principat) i també quan reconeguts cuiners, esportistes, actors o escriptors venen al país a passar uns dies i en parlen a les seves xarxes socials.

El darrer en fer-ho ha estat l'escriptor català Màrius Serra, que en aquesta ocasió, ha utilitzat un mitjà més convencional: la seva columna al diari català La Vanguardia. Sense que la diada de Sant Jordi sigui a prop, o tingui algun compromís editorial, Serra ha publicat aquest cap de setmana un article en el qual lloa la literatura andorrana i recomana alguns llibres escrits per autors del nostre país.

'Andorra escapa de la ficció'

L'escriptor català recorda que Andorra és l'únic estat al món amb el català com a llengua oficial i assegura que la seva producció literària viu un bon moment. Tot seguit, recorda que la revista Portella (que actualment s'edita en formal digital) és una bona base per mantenir activa l'escriptura en català. Assegura que Albert Villaró, David Gálvez tenen una obra "tan variada com notable" i, per sobre de tot, destaca a Iñaki Rubio i la seva recent novel·la Morts, qui us ha mort?, que reconstrueix la història del darrer condemnat a mort a Andorra. A més d'esplaiar-se en el procés de creació de Rubio, aprofita per recordar també el llibre Set lletanies a mort, d'Antoni Morell.