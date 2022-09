L'esforç ingent d'un adult per sortir d'un gronxador per a infants on s'havia quedat atrapat

Un home es queda atrapat en un gronxador per a infants perquè no pot treure les cames. El vídeo mostra com l'adult intenta sortir pel seu propi peu de l'equipament, però li és impossible i acaba requerint l'ajuda d'una altra persona perquè li tregui les bambes després de tirar-se a terra davant la impossibilitat de sortir del gronxador.

M'he hagut d'anar al wc a veure-ho. Ara tindré agulletes a la panxa tot el dia i tot el cap de setmana, però haurà valgut la pena.🤣🤣🤣🤣



