L'exbisbe de Solsona troba feina en una empresa d'inseminació de porcs

L'exbisbe de Solsona Xavier Novell ja ha trobat feina: treballa en una empresa d'inseminació de porcs, Semen Cardona, segon ha avançat l'Abc i han confirmat a l'ARA fonts de l'entorn de Novell. Aquest diari també s'ha posat amb contacte amb l'empresa en qüestió, que no ha desmentit la informació però tampoc n'ha volgut fer cap comentari. Després de deixar l'hàbit per poder estar amb la seva parella sentimental, Novell, enginyer agrònom de formació, va donar a conèixer el seu currículum entre entitats i cooperatives de les comarques de Ponent. Finalment, però, ha acabat a Cardona, al Bages.

Creada als anys 80, Semen Cardona és una companyia internacional especialitzada en l'elaboració de dosis per a la inseminació artificial porcina d'alt rendiment. Tal com expliquen a la seva pàgina web, distribueixen prop de tres milions de dosis anuals.

El 23 d'agost Novell va presentar la seva renúncia com a bisbe al·legant "motius estrictament personals" i va ser acceptada immediatament pel papa Francesc. La seva dimissió per viure amb una escriptora especialitzada en literatura eròtica i satànica va generar tota mena de reaccions, tant entre els seus feligresos com a la cúpula eclesiàstica. Poc després de l'escàndol es va conèixer també que havia començat els tràmits per poder-se casar pel civil. Malgrat tot el rebombori generat, l'exbisbe ha evitat fins ara donar explicacions sobre l'abandonament del càrrec.

Anteriorment Novell ja havia sigut notícia. Primer, perquè quan va ser nomenat per al càrrec només tenia 41 anys i es va convertir en el prelat més jove de l'Estat. Ja com a bisbe, va ser focus d'atenció per alguns comentaris homòfobs, com el d'una glossa dominical del 2017 on es preguntava a si mateix "si el fenomen creixent de la confusió en l'orientació sexual de molts nois adolescents no deu ser degut al fet que, en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, difuminada". El 2021, en una altra glossa, també va dir que l'avortament és "el genocidi més greu i terrible de la humanitat".