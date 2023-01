Li roben el cotxe a Arinsal per deixar-lo obert amb les claus posades

La MassanaLa policia ha explicat que el robatori d'un cotxe que es va tenir lloc aquest dimarts al vespre a Arinsal es va produir perquè el propietari del vehicle es va deixar l'automòbil obert amb les claus posades al contacte. Tot i que els agents ja han localitzat el cotxe i l'han retornat, els propietaris es van endur un bon ensurt en tornar al lloc on havien estacionat i no trobar-hi el vehicle i ho van denunciar a les xarxes socials per fer-ne difusió poder trobar al lladre. El cos d'ordre ha catalogat el robatori com un 'furt d'ús' després de constatar que alguna persona havia fet servir l'automòbil aprofitant que les claus estaven posades.

Avui no surto de la meva sorpresa, ara aixo!!! On anem a parar???#Andorra pic.twitter.com/o55N7UZrDW — Rena 🇦🇩 🇦🇷☃️❄️ (@Rena71ar) 4 de enero de 2023