La línia torta que fa la competència al senyal ‘SOTP’ de l’estació d’autobusos

Andorra la VellaSi fa uns dies era un senyal on s’hi llegia ‘SOTP’ a l’entrada de l’estació d’autobusos, aquesta setmana ha estat la línia divisòria d’un tram del carrer de la Grau la protagonista a les xarxes socials. La imatge que circula mostra com la ratlla que separa els dos sentits de la marxa fa una ziga-zaga que, si més no, crida l’atenció als vianants i vehicles que transiten per la zona.

En el cas del ‘SOTP’ era evident que es va tractar d'un error humà, quan els operaris van confondre l'ordre correcte de les lletres que conformen STOP. La pífia va ser corregida poques hores després i la senyalització ja es troba ben escrita. Pel que fa a la divisòria del carrer de la Grau, caldrà esperar a veure quin serà el seu futur o, si s’escau, l’explicació tècnica del peculiar traçat.