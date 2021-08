El Mercedes d’Ignasi Barraquer, escollit el ‘cotxe més bonic del món’

L’any 1938 el país estava patint una cruel guerra civil entre els defensors de la República i el bàndol insurrecte contrari al govern legalment constituït, mentre que a Europa s’estava creant un escenari de tensió en augment que acabaria desembocant en la Segona Guerra Mundial pocs mesos després. Però precisament en aquell escenari va ser quan el prestigiós oftalmòleg català Ignasi Barraquer i Barraquer va adquirir una unitat del Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier, un prodigi de la tècnica automobilística de l’Alemanya dels anys 30 que comptava amb un poderós motor de vuit cilindres en línia alimentat de 5,4 litres de cubicatge per un compressor –540 fa referència a la cilindrada i la lletra K al mot kompressor– que arribava a oferir 115 CV de potència. Tot i que un segle després ens pugui semblar una xifra modesta, cal entendre que era tot un rècord en aquella època, i comptava amb una carrosseria aerodinàmica anomenada Autobahnkurier pensada precisament per superar els 200 km/h per les autopistes alemanyes.

Un cop acabada la Guerra Civil, el doctor Barraquer va matricular el seu Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier amb el número de matrícula B-69475. Aquest va ser un dels bòlids que Ignasi Barraquer i Barraquer va comprar al llarg de la seva vida, un apassionat dels automòbils que també va sumar altres joies a la seva col·lecció com ara un Alfa Romeo RL Targa Florio del 1922, un Hispano Suiza del 1923 o un dels pocs Mercedes-Benz 300S Coupé del 1953. Fins i tot va patir un accident de trànsit en què es va fracturar la tíbia i el va obligar a haver de fer ús d’una pròtesi la resta de la seva vida, però això no el va allunyar de la seva passió pel volant.

Anys després, els hereus del fundador de la Clínica Barraquer van començar a subhastar els vehicles adquirits pel seu pare, en lots individuals que atreien l’atenció dels col·leccionistes de mig món. Un dels vehicles venuts va ser el Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier, que es conservava a la perfecció i que el nou propietari americà ha mantingut en bon estat, i que és el que ha guanyat el concurs d’elegància de Pebble Beach d’aquest any, el premi de més prestigi del món del segment dels cotxes clàssics.