El milionari xinès 'desaparegut' Jack Ma està de vacances a Eivissa

BarcelonaEl multimilionari fundador d'Alibaba, Jack Ma, que va desaparèixer de la vida pública xinesa l'any passat després de criticar el sistema de control financer del país, està de vacances a l'illa d'Eivissa, segons ha revelat avui el diari de Hong Kong The Standard. Ma va volar-hi en un avió privat dissabte a la matinada acompanyat d'altres "multimilionaris i socis comercials", i després va embarcar a Eivissa en el seu iot Zen, valorat en 205 milions de dòlars, segons el mencionat mitjà. Abans de volar fins a la gran Pitiüsa, el magnat va passar uns quants dies a Hong Kong en una visita de plaer i de negocis, ha afegit la font.

Ma, que va aconseguir convertir-se en l'home més ric de la Xina després d'elevar el seu conglomerat a la categoria de gegant, feia mesos que estava desaparegut després que l'octubre de l'any passat pronunciés un polèmic discurs en què es va mostrar crític amb l'estratègia de Pequín de minimitzar els riscos en el sistema financer. Poc després, els reguladors xinesos van suspendre la sortida a borsa d'Ant Group, la tecnofinancera d'Alibaba, a l'empara d'una normativa més restrictiva per al sector.

Desaparegut des del gener

Després d'aquest episodi, Ma va deixar d'aparèixer en públic fins que, a finals de gener del 2021, va gravar un discurs per saludar els guanyadors d'un premi que atorga la seva fundació. Aquesta reaparició va frenar les especulacions sobre on parava després dels xocs amb Pequín, però des de llavors el magnat ha optat per un perfil baix amb comptades aparicions públiques. Pequín va permetre durant anys que el sector tecnològic creixés sense gaires regulacions, però el 2020 va començar una campanya d'escrutini que s'ha saldat amb sancions a diverses empreses de la branca. Entre aquestes hi ha Alibaba, que va haver de pagar una multa antimonopoli per valor de 2.818 milions de dòlars, la més elevada d'aquest tipus en la història del país.

Des del març del 2020, Ma és una de les persones més riques de la Xina, amb un patrimoni net de 42.000 milions de dòlars. També és una de les persones més riques del món. Ocupa el lloc 20 segons el Bloomberg Billionaires Index i la revista Forbes. El 2019 la segona el va incloure en la seva llista d'"Herois de la filantropia d'Àsia" pel seu treball de suport a comunitats desfavorides a la Xina, Àfrica, Austràlia i Orient Mitjà.