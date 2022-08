Un motor d'avió s'incendia en ple vol a Mèxic

Andorra la VellaEl dimarts 23 d'agost va circular un vídeo en la plataforma de Twitter on s'aprecia una aeronau de la línia Viva Aerobus el motor de la qual presentava una falla, això segons els passatgers, després d'enlairar de l'Aeroport Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo i Costella i rumb a Los Angeles, Califòrnia.

D'acord amb la usuària que va compartir el vídeo, en el vol VB518 els tripulants no van donar indicacions als passatgers de com actuar i tampoc van rebre explicacions. Segons la informació preliminar, l'avió Airbus A320 va aterrar novament en la capital de Jalisco després de 43 minuts en l'aire, això per les afectacions que es mostraven en el motor de l'avió.

En el vídeo captat per passatgers, s'observa l'arribada de bombers per a auxiliar als tripulants. En arribar aquest personal d'emergència, un dels passatgers va esmentar que estaven “espantats” després de l'incident. Fins al moment, ni l'aerolínia ni l'Aeroport de Guadalajara, han fet alguna declaració després del succeït.