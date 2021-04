La NASA aconsegueix extreure oxigen del CO2 de Mart

L'activitat a la NASA no s'atura ni un moment. La missió Mars 2020, la joia de la corona del programa espacial nord-americà actual, va assolint una rere l'altra totes les fites que s'havia marcat i aquesta setmana ha sumat un nou èxit: ha aconseguit extreure amb èxit oxigen del CO2 que compon l'atmosfera de Mart. La nau de la NASA Perseverance, que és a la superfície del Planeta Vermell des del febrer passat, portava incorporat un aparell, de la mida d'una torradora, que havia d'experimentar amb aquesta tecnologia: el Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment).

El Moxie ha fet la primera prova i ha aconseguit l'objectiu per al qual havia estat enviat: disseccionar el CO2 i extreure'n oxigen. "Aquesta tecnologia serviria per estalviar càrrega a la missió tripulada, ja que no haurien de portar tot l’oxigen que necessiten els astronautes per al temps que hi siguin, i també serviria per obtenir combustible per al coet de tornada”, explica a l’ARA José Antonio Rodríguez Manfredi, del Centre d’Astrobiologia del CSIC, vinculat a la NASA.

Extreure oxigen de l'atmosfera per aplanar el camí a la futura exploració humana de Mart era un dels objectius de la NASA amb el Perseverance, i el 20 d'abril es va poder fer per primer cop. Tot i que queda encara molt camí per córrer per seguir fent proves amb aquesta tecnologia, es pot donar per aconseguit. La fita arriba una setmana després que l'Ingenuity, l'helicòpter que viatjava amb el Perseverance, efectués el seu primer vol sobre la superfície de Mart. Un altre objectiu de la missió, provar si era possible volar sobre un altre planeta, també aconseguit. Queda encara, però, el principal i més gran de tots: trobar restes de vida passada a Mart.

Nou llançament d'astronautes amb la tecnologia d'Space X

L'activitat frenètica de la NASA no es limita a Mart. El seu programa per enviar astronautes a l'espai de forma autònoma (sense dependre de les naus russes Soyuz que fins ara tenien el monopoli d'aquesta tecnologia) també treballa a ple rendiment i aquest divendres ha llançat a l'espai una nova missió tripulada.

Un coet Falcon 9, de l'empresa Space X, s'ha enlairat aquest migdia, hora catalana, de la base espacial de Cap Canaveral, a Florida, amb una nau Crew Dragon, de la mateixa companyia, amb quatre astronautes a bord. Els nord-americans Shane Kimbrough i Megan McArthur, el francès de l'Agència Espacial Europea (ESA) Thomas Pesquet i el japonès Akihiko Hoshide han posat rumb a l'Estació Espacial Internacional (EEI), on passaran sis mesos. Els quatre astronautes que són allà des del novembre tornaran a la Terra dimecres que ve, 28 d'abril.

És el segon viatge a l'espai fruit de la col·laboració públic-privada que està impulsant de nou el programa nord-americà, després del mencionat viatge del novembre també amb una nau d'Space X, l'empresa d'Elon Musk. Precisament aquesta setmana Rússia advertia que s'està plantejant abandonar l'EEI el 2025 per construir i posar en òrbita la seva pròpia estació espacial el 2030.