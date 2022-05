Una nena es veu tot el vi durant la seva comunió i el sacerdot es queda atònit

Andorra la VellaEl dia de la primera comunió sempre és especial per als infants, però en el cas de Brynley Keidebrink, una nena de set anys dels Estats Units, la celebració serà més recordada pel sacerdot que va oficiar la cerimònia. La nena estava celebrant la seva comunió en una església de Dakota del Sud el 23 d'abril. Tot avançava amb normalitat fins que la jove havia de fer un glop de vi després de prendre's l'hòstia consagrada. En comptes del glop la nena es va beure tota la copa davant la mirada atònita del sacerdot i dels assistents, que no van poder aguantar el riure. El vídeo, gravat per la seva mare, s'ha fet viral en pocs dies i ja supera els 16 milions de visualitzacions i els 22.000 comentaris a TikTok.