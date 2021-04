La Nova Reforma d'Andorra bufa 155 espelmes

Andorra la VellaLa Nova Reforma, el procés de canvis que es dugué a terme el 1866 al Principat d'Andorra de les institucions del país, ha estat notícia destacada de la Viquipèdia en català per un motiu: aquest dijous ha complert 155 anys. Aquest procés va ser encapçalat per Guillem d'Areny Plandolit. El bisbe d'Urgell Josep Caixal i Estradé va acceptar i firmar el mateix any el decret amb el pla de reforma i el copríncep francès, Napoleó III, la va ratificar tres anys després.

El text recorda que des de llavors fins a la constitució de 1993 el Consell General d'Andorra, llavors Consell General de les Valls, s'ha compost per 24 consellers que escullen posteriorment el Síndic General. Els vots eren de cada cap de casa i es diferenciava els elegits del comú i del consell.