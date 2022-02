El pas per Andorra del conseller català a l’exili, Lluís Puig

Andorra la VellaL’exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, exiliat a Bèlgica i sobre qui pesa una euroorde -temporalment suspesa- provinent de la justícia espanyola, ha visitat Andorra amb motiu de la presentació del llibre ‘Fronteres’, de l’editorial Comanegra i escrit pel periodista Vicent Partal. L’acte ha estat a la llibreria la Trenca d’Andorra la Vella, aquest dijous a la tarda. Malgrat que el precedent judicial jugava a favor del polític català, perquè amb les euro ordres momentàniament suspeses no s’ha realitzat cap extradició de cap dels polítics catalans que estan a l’exili, la visita del polític català al Principat no deixa de ser un desafiament a la justícia espanyola, doncs Andorra no forma part de la Unió Europea i per tant no queda subjecta a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest divendres al matí, Puig ha penjat una foto al seu perfil de tuiter on surt ell davant la porta del Tribunal Constitucional d’Andorra. La foto s’acompanya del text: “Sabeu on és aquest Tribunal Constitucional català?”.