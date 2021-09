Lo Pau de Ponts posa humor a l’afer de l’exBisbe de Solsona en el seu darrer videoclip

Andorra la Vella“Anàveu per Cardenal, però us va trair el pardal. Bisbe, bisbe, bisbe Novell sou un ‘fiera’, pel pecat de la carn ja no us podran fer Sant. Lo Deu que el va parir a aquest solsoní”, diu la tornada, inspirada en el hit d’Abba ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, del darrer tema musical que ha difós ‘Lo Pau de Ponts’. L’artista lleidatà ha escollit l’església de Sant Pere de Ponts per fer-ne l’escenari del seu darrer videoclip, i posa així humor a l’afer que protagonitza, des que va anunciar que deixava de ser Bisbe de Solsona, Xavier Novell.

Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell sou un fiera ✝️🤙🏼 pic.twitter.com/rVxOEwZ1vt — Lo Pau de Ponts (@LoPaudePonts) 6 de septiembre de 2021