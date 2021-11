"On és Peng Shuai?": la tenista desapareix després d'acusar d'abusos sexuals un exmandatari xinès

BarcelonaLa tenista xinesa Peng Shuai va trencar el seu silenci el 2 de novembre. Després de molts anys de patiment, va fer públics els abusos sexuals que va patir per part de l'exvicepresident del país Zhang Gaoli. A través de Weibo (el Twitter xinès), Peng va denunciar l'exmandatari amb un missatge colpidor que el govern del seu país va censurar i eliminar de les xarxes quan la notícia va agafar notorietat mundial. Alhora, el govern va eliminar tots els resultats de les cerques a internet que implicaven els dos protagonistes. A més, des del 2 de novembre ningú no sap on és Peng Shuai. La seva denúncia ha sacsejat mig món i molts esportistes i personalitats d'arreu del planeta demanen explicacions.

La tenista, en la seva publicació, explicava que fa set anys va ser forçada per Zhang a mantenir relacions sexuals amb ell. "Tenia molta por. Aquella tarda, al principi, m'hi vaig negar. No podia deixar de plorar. En les urpes de la por i la confusió [...] vaig cedir i vam tenir sexe", confessava la tenista. Peng havia mantingut en secret aquesta situació fins i tot quan, temps més tard, ella i Zhang van formalitzar la seva relació. En el comunicat també explicava que la dona de Zhang estava al corrent de la infidelitat del seu marit, i que la relació feia tres anys que durava, justament fins a la setmana abans de la denúncia, quan, després d'una discussió, Peng i Zhang es van separar. Zhang Gaoli, de 75 anys, va ser fins a principis del 2018 membre del Partit Comunista de la Xina i un dels set homes més poderosos del país.

La publicació a les xarxes socials va ser l'últim senyal de vida de Peng Shuai fins fa uns dies. CGTN, un mitjà afí al govern xinès, va publicar unes suposades paraules de la tenista en què negava els abusos per part de l’exvicepresident que havia denunciat. "No estic desapareguda ni en perill. Simplement, he estat descansant a casa i tot va bé. Gràcies de nou per preocupar-vos per mi", explicaria en un suposat correu. Segons CGTN, Peng assegura que les notícies publicades sobre ella, inclosa la denúncia de violència sexual, "no són veritat", i demana que si la WTA difon informacions que la involucren primer l'hi digui per verificar-les. "Com a tenista professional, els agraeixo la seva companyia i consideració. Espero promoure el tenis xinès amb vostès si mai en tinc l'oportunitat", conclou. Des de la WTA, l'associació mundial del tenis femení, posen en dubte que Peng sigui la veritable autora del correu electrònic. El cas de la tenista és el primer que es fa públic en el país asiàtic, i l'esportista s'ha convertit en la cara visible del moviment Me Too a la Xina.

El món de l'esport, que es va solidaritzar amb Peng i li va donar suport quan va fer públics els abusos, s'ha bolcat per trobar-la. Molts esportistes, com el jugador del Barça Gerard Piqué o la tenista japonesa Naomi Osaka, han dedicat posts a les xarxes socials amb el hashtag #WhereisPengShuai (On és Peng Shuai?) en què demanen respostes i justícia per a la tenista desapareguda.