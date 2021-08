Piqué es relaxa a Naturland

Andorra la VellaEl central de l'FC Barcelona i propietari en un alt percentatge de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha aprofitat la jornada de descans posterior a la celebració del Trofeu Joan Gamper per visitar Naturland amb un dels seus fills. Via Instagram, el defensa blaugrana ha mostrat als seus seguidors com baixa amb el seu fill pel Tobotronc, el principal atractiu del parc. Acompanyat del missatge 'Natura', Piqué també ha penjat un nou 'selfie' al seu mur assegut al seient del giny.