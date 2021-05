Un poble de l'Alt Pirineu és distingit per Greenpeace com el municipi espanyol que menys agreuja el canvi climàtic

Andorra la VellaEl poble de Canejan, situat a l'Alt Pirineu, ha estat distingit per l'Organització No Governamental, Greenpeace, com el municipi de l'Estat espanyol que menys agreuja al canvi climàtic. L'associació ecologista ha destacat deu municipis que pràcticament no emeten gasos d'efecte hivernacle i que compten amb ecosistemes naturals que d'alguna manera contribueixen a eliminar la petjada de carboni.

L'entitat, que ha elaborat un 'top10' amb els municipis menys contaminants, els destaca perquè “a la seva superfície amb prou feines s'emeten gasos d'efecte hivernacle i contenen ecosistemes naturals que actuen com a embornals de carboni”. Greenpeace recorda que sense els “pobles sostenibles no podrien existir tampoc les ciutats”.