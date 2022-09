Queixes a Mercadona per enganyar amb el pes d'un producte

Andorra la VellaUna usuària de Twitter ha publicat una fotografia on mostra que Mercadona enganya als seus clients en relació amb el pes dels productes. Concretament, es tracta de dues imatges on es pot observar com l'envàs indica una quantitat en grams i la bàscula un altre d'inferior, amb una diferència de prop de 50 grams. La publicació ha generat molt rebombori a les xarxes socials, sigui amb opinions favorables a l'establiment comercial amb imatges que mostren que les bosses indiquen el pes correcte, com en contra, amb situacions semblants amb altres productes.

Hola @Mercadona pues que me ha dado por pesar algunos productos… pic.twitter.com/6NYeUH1SyN — Tony Bustos (@bustosbonet) 5 de septiembre de 2022