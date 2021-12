Raphael saluda la seva "amiga" la reina Sofia en ple concert a Madrid

BarcelonaRaphael està de gira per Espanya, i després d'un concert al Sant Jordi de Barcelona li ha tocat el torn al WiZink Center de Madrid. En el concert que va celebrar ahir a la nit i que repetirà avui, el veterà cantant va tenir una invitada per a ell especial, la reina Sofia, que va estar asseguda al costat de Natalia Figueroa, dona de l'intèrpret d'Escándalo. Raphael, de 78 anys, va assenyalar davant el gran auditori la presència reial, cosa que les fans de l'artista van celebrar aplaudint dempeus la monarca emèrita espanyola, que també es va posar dreta per rebre l'aplaudiment i saludar. “Jo voldria donar-li les gràcies i la benvinguda a una amiga meva, de tota la vida, sa majestat la reina emèrita”, va dir el cantant, que va afegir: “Agraeixo a la reina aquest detall [anar al seu concert] pel dia que és, important a la seva família. Que tingui un bon vol i que tot passi tan bé com sigui possible".

Aquesta frase de Raphael va provocar algunes especulacions, ja que els últims dies hi havia hagut algunes notícies relatives al rei Joan Carles, de qui s'especula que podria tornar a Espanya coincidint amb aquestes festes nadalenques. Alguns mitjans han atribuït les paraules de l'artista a l'estat de salut del germà de Sofia, Constantí de Grècia, que dimecres al final de la jornada corria el rumor que havia patit una isquèmia, tot i que finalment ha transcendit que se l'està tractant d'un edema pulmonar. De fet, no es pot descartar que el fet que la princesa Irene de Grècia no acompanyés la reina Sofia al concert fos perquè s'hagués desplaçat a Atenes per acompanyar el seu germà i que ja estigués tornant en aquell moment.

L'amistat entre la reina Sofia i Raphael no és nova, cosa que ja va quedar clara quan a principis d'any ella li va lliurar un premi de la Fundació Mapfre. En aquella ocasió l'artista, que amb la gira actual celebra els 60 anys sobre els escenaris, va parlar d'una "amistat de tants anys" amb la reina emèrita.