El restaurant 'Hincha' de Nandu Jubany i una suite amb decoració de Messi, els grans 'tops' de l'hotel del futbolista al país

Andorra la VellaL’hotel de Leo Messi a Andorra, situat en l’edifici de l’antic establiment Casa Canut, continua el seu procés per obrir al febrer, tot i que encara no està clar que es pugui arribar a temps. En tot cas, es van revelant detalls de com serà el nou hotel situat a l’Avinguda Carlemany. L’establiment s’anomenarà MiM Andorra ja que surt de la col·laboració entre Messi i la cadena Majestic. La unió de les dues inicials dóna MiM.

Gemma Ravasi, directora general de MIM Hotels, ha explicat que “triem aquesta ubicació perquè Andorra té amb una gran afició esportiva durant tot l’any. A més, analitzant l’oferta d’hotels del centre d’Andorra, ens vam adonar que no existia producte boutique de gran luxe, amb les últimes tecnologies i un servei personalitzat”. El 2021 MiM va adquirir el tradicional hotel Casa Canut. Més d’un any després, es preveu que a l’inici del 2023 obrirà portes.

Algunes de les característiques ja es coneixen. L’allotjament tindrà 34 habitacions, que tindran com a mínim 25 metres quadrats, entre la qual destaca la Suite Leo Messi, amb decoració vinculada al crack argentí i un jacuzzi exterior. La gastronomia arriba de la mà de ‘Hincha’, el nou concepte de restaurant fruit de l’aliança de MIM i el xef d’una estrella Michelin, Nandu Jubany.

Messi ja té cinc hotels. A Sitges, Eivissa, Mallorca, Baqueira i Sotogrande; gestionats per Majestic Hotel Group. El preu per nit a l’establiment d’Andorra se situarà entre els 200 i els 400 euros la nit.