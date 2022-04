Un semàfor amb moviments i frases mítiques de Chiquito de la Calzada

Andorra la VellaMàlaga tindrà un semàfor en homenatge a Chiquito de la Calzada. L'Ajuntament de la ciutat de l'humorista, que va morir fa cinc anys, ha encarregat un semàfor amb missatges de veu amb frases mítiques de l'humorista i també amb figures lluminoses que es mouen com ho feia Chiquito de la Calzada.

"¡Quiétorrr! Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso" o "Usted se mueve más que los precios" són algunes de les frases que es poden escoltar quan el semàfor està en vermell. Per altra banda, quan es posa en verd es pot escoltar "Al ataque" o "Hasta luego, lucas".

L'ajuntament de Màlaga encara no ha decidit on l'ubicarà, però no servirà per regular el trànsit de vianants. El semàfor ha estat desenvolupat per alumnes de formació professional i tindrà una funció purament ornamental.