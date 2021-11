L'Smithers d''Els Simpson' tindrà xicot per primera vegada

BarcelonaEls Simpson, la famosa comèdia de dibuixos propietat de Fox, té preparada una sorpresa de cara a l'estrena de la 33a temporada: l'arribada d'un dissenyador de moda amb qui Waylon Smithers, l'ajudant del senyor Burns, viurà una història d'amor. El romàntic episodi es podrà veure a Espanya a Disney + després de la seva emissió el 21 de novembre als Estats Units.

Portrait of a lackey on fire, el títol de l'episodi en qüestió, fa referència a la cinta francesa Retrat d'una dona en flames, que dona visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+ a través de la història d'amor entre una pintora i una aristòcrata. La inclusió del primer nòvio de l'Smithers serà un punt d'inflexió en la història d'Els Simpson, seguida per milions de persones de totes les edats des de l'any 1989. El capítol en qüestió ha estat escrit per Rob LaZebnik, el guionista responsable del capítol emès l'any 2016 en què l'Smithers sortia de l'armari. En el seu moment, LaZebnik va explicar que creia que era molt important que un personatge com l'Smithers declarés obertament la seva orientació sexual, ja que la televisió té un impacte real en el pensament de la gent. Ara ha aconseguit donar una empenta a la sèrie amb la inclusió d'aquest idil·li entre dos homes.

Víctor Garber, l'actor que dobla l'Smithers en la ficció, ha declarat que es tracta d'una nova trama fonamental per a ell, ja que també és homosexual. "No he interpretat gaires personatges homosexuals, però cada cop que ho faig em recorda alguns sentiments que vaig tenir quan era un jove actor i no podia ser gai". L'episodi és un recordatori de l'evolució que ha tingut la societat amb aquest tema.