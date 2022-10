Simula ser un astronauta a Tinder per estafar 30.000 euros a una dona per "retornar a la Terra"

Andorra la VellaUn home s'ha fet passar per un astronauta que es trobava a l'Estació Espacial Internacional. Va contactar per mitjà de Tinder amb una dona que viu en Higashiōmi, una ciutat de 120.000 habitants en el centre del Japó, i van començar a xatejar fins que li va convèncer que estava enamorat d'ella.

Tal com publica el Daily Mail, sobre la dona únicament es coneix que té 65 anys i que es va creure tot el que li deia la seva suposada parella per internet. Tant que no va dubtar a enviar-li diners quan li va explicar que volia casar-se amb ella quan tornés a la Terra, però que per a fer-ho necessitava una gran quantitat de diners.

El suposat astronauta, que assegurava ser rus, va convèncer a la dona perquè li enviés 4,4 milions de yens, uns 30.000 euros al canvi, "per a pagar les despeses de coet i d'aterratge". Li va prometre que, d'aquesta manera, podria tornar abans de la seva missió i després es casaria amb ella. Cosa que era clarament mentida.

La dona va començar a sospitar després d'aquest pagament, i finalment va posar el cas en coneixement de la policia, que no va dubtar a considerar-lo una estafa.