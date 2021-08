6 metres quadrats i un llit per 250 euros

Andorra la VellaCada cop són més les persones que en els últims temps comenten a les diferents xarxes socials que “Andorra ja no es el que era”, especialment referint-se a la manca d’habitatge o a l’escassa oferta de pisos de lloguer amb preus raonables. De fet, l’habitatge està al capdavant de les preocupacions ciutadanes, igual que ho està la manca de feina o les ofertes laborals amb baixes remuneracions.

En aquesta ocasió, l’enèsima, l’anunci que ha causat indignació ofereix una habitació amb un llit individual, com es pot veure a la imatge que acompanya aquesta informació. S’especifica que el possible llogater no gaudiria de dret a utilitzar la cuina del pis en qüestió i que el preu mensual seria de 250 euros. En concret, l’anunci diu “habitació en lloguer només per dormir sense dret a cuinar” en una superfície de 6 metres quadrats.

Les xarxes s’han omplert de missatges de rebuig i crítiques envers l’oferta, que han qualificat de “vergonyosa” i “oportunista”. Alguns comentaris han comparat l’espai amb una cel·la de presó o un traster.