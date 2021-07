Taylor Swift és l'artista que ha guanyat més als EUA durant el 2020

BarcelonaTaylor Swift va ser l'artista que més diners va generar als Estats Units durant l'any 2020, segons les mètriques de la revista Billboard, que va posar l'última guanyadora del Grammy al millor disc de l'any per davant de Post Malone, Céline Dion, The Eagles o Billie Eilish. La pandèmia ha provocat que els concerts suposin únicament el 20% dels guanys dels quaranta artistes que més diners van ingressar durant 2020, quan altres anys representaven el 75%. En total, el grup de músics va generar 387 milions de dòlars, molt per sota dels 969 milions que es van emportar el 2019.

Billboard, que des del 1956 elabora les llistes dels discos i cançons més venuts als Estats Units, ha combinat en la seva llista els ingressos derivats de les reproduccions per internet, les vendes físiques, la taquilla dels concerts i els royalties per drets d'autor. Swift, amb 23,8 milions de dòlars, es va imposar en el primer lloc gràcies a la seva forta presència a les plataformes de streaming, on va generar 10,6 milions de dòlars, i a les vendes en format físic dels dos discos que va publicar l'any passat, Folklore i Evermore, que van sumar 10 milions. Pràcticament cap artista té en l'actualitat aquest nivell de vendes físiques.

A més, l'artista es va emportar 3,2 milions de dòlars en ingressos derivats de drets d'autor, mentre que les vendes per actuacions en directe no es van moure del zero. Post Malone va quedar en segona posició amb 23,2 milions, tot i que repartits d'una manera molt diferent respecte a Swift. Mentre que en streaming va superar els 8 milions, tot just va guanyar 712.000 dòlars per la venda de discos en format físic. La major part dels seus ingressos van derivar de la gira que va poder fer els primers mesos de l'any i que va engrossir els seus comptes amb 12,4 milions, més 2 més derivats dels drets d'autor.

Post Malone

Els concerts també van ser fonamentals per a Céline Dion, que es va situar en la tercera posició amb 17,5 milions, dels quals 17 es corresponen amb la vintena concerts que va fer abans que el coronavirus cancel·lés els espectacles en directe. La seva gira es manté com la més recaptadora de l'any 2020. Una cosa semblant va passar amb The Eagles, en quarta posició amb 16,3 milions, dels quals 11 corresponen a venda d'entrades. Mentrestant, Billie Eilish deu el seu cinquè lloc, amb 14,7 milions, a les reproduccions per internet (5,9 milions) i als drets d'autor (5,7 milions). Drake, Queen, The Beatles, YoungBoy Never Broke Again i Lil Baby completen els 10 primers llocs. Bad Bunny, al lloc 21, és l'artista llatí que més diners va generar als Estats Units durant el 2020: 8,4 milions, dels quals 6,8 van dependre de les plataformes de streaming.

Billie Ellish