Un temporer s'ofereix a passejar gossos de manera gratuïta

Andorra la VellaUn temporer, resident a Arinsal, a la parròquia de la Massana, s'ofereix per passejar gossos de manera gratuïta. El jove ha fet públic l'anunci a través de les xarxes socials tot explicant que és d'Argetina, motiu pel qual no ha tingut la possibilitat de portar el seu pelut, i tenint en compte que surt a caminar per la muntanya sempre que fa bon temps, proposa a aquells propietaris que no tinguin "molt temps lliure", emportar-se els seus animals per "passejar, jugar i cuidar-los". La publicació ha tingut molt èxit a Facebook, on una gran quantitat de ciutadans han agraït el bon gest del jove.