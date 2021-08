Els treballadors d'i&i Serveis confeccionen la primera agenda escolar dedicada a Andorra

Andorra la VellaEls treballadors de l'empresa d'inclusió sociolaboral i&i Serveis han confeccionat la primera agenda escolar dedicada a Andorra. La llibreta conté la planificació mensual de setembre a setembre, el calendari de les festes escolars, nacionals i parroquials, incloses les dels quarts, un mapa descriptiu del Principat i detalls i curiositats sobre el país: història, natura, llegendes...

La llibreta, enquadernada amb espiral i de format A5 o quartilla, ha estat confeccionada per les persones ateses a l'empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis. En l'elaboració també han participat persones dels serveis diürns de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, que hi han aportat les il·lustracions. Es tracta, doncs, d'una eina imprescindible per a tots els estudiants del país, però també per a qualsevol persona que busqui una agenda adaptada específicament al calendari andorrà. A més, contribueix a generar oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat, informen des de la fundació.

L'agenda es pot trobar a la botiga de l'empresa sociolaboral a Sant Julià de Lòria (situada a l’avinguda Francesc Cairat, 24), al CCA i a la botiga en línia fprivadameritxell.ad.