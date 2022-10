Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el compte de Twitter 'SocialDrive' ha publicat un impactant vídeo en el qual es mostra un accident poc habitual. Un autobús avariat es trobava a les vies del tren. Segons mostra el vídeo, el tren s'emporta l'autobús i el vehicle acaba partit per la meitat. No hi ha ferits. El vídeo ha estat gravat als Països Baixos.

Un tren se estrella contra un bus averiado en las vías y lo parte por la mitad



No hay heridos



🇳🇱 Holanda pic.twitter.com/DdixtFCwA3 — SocialDrive (@SocialDrive_es) 19 de octubre de 2022