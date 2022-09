Treuen el cap per les finestres del cotxe per fotografiar-se amb el radar

Andorra la VellaS'ha viralitzat el vídeo a les xarxes en què cinc joves que se salten les normes de circulació treuen el cap per les finestres del cotxe per posar en ser fotografiats per un radar. El vídeo va aparèixer a l'aplicació de conductors SocialDrive, i ha estat a arribar a Twitter que ha generat reaccions en milers d'usuaris.

Salen todos los ocupantes del coche para posar en la foto del radar pic.twitter.com/q24EQ8s66b — SocialDrive (@SocialDrive_es) 19 de septiembre de 2022