Troben 600 quilos de cocaïna camuflada en un carregament de plàtans a Màlaga

Andorra la VellaUna operació conjunta de l'Agència Tributària amb la Policia Nacional ha permès confiscar 600 quilos de cocaïna camuflats entre plàtans a Màlaga.

El carregament provenia de Sud-amèrica i es calcula que tindria un valor al mercat que superaria els 21 milions d'euros. Amagar substàncies estupefaents als contenidors de fruita, segons els mitjans locals, és un mètode de les bandes especialitzades en el transport internacional de cocaïna.

En les imatges proporcionades per la policia, es pot veure com els agents utilitzen un escàner per detectar la droga entaforada al cul de les capses de cartó plenes de manats de plàtans a la part superior.