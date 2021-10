Una tuitaire fa un retrat d’humor mordaç de les set parròquies andorranes i del Pas

AndorraEls canillencs són, entre moltes altres coses, “envejosos de les cues de la Massana” i no saben pronunciar la “ll”. I sortien de festa a un càmping. Els encampadans, “gràcies al Pas no són una sucursal de Càritas” i tenen “més funcionaris que Govern i menys glamour que un pintallavis d’escaiola”, ah, i són “el cor d’Andorra amb marcapassos”. Ordino, “més anglesos que a Brighton” i “més bicicletes que al Tour”.

Andorra la Vella, “la metròpoli”, “cleopatra&friends”, “telefèrics i rics”, “abans hi havia pàrquings”, “pensen que són Montecarlo”. I així, parròquia per parròquia, cadascuna de les set que conformen el país, amb un ‘bonus’, el Pas de la Casa. Un perfil tuitaire, ‘La Meri del Mini’ @LimeriMini s’ha dedicat a fer el seu particular retrat de les parròquies andorranes.

Sant Julià, on “tothom hi passa ningú s’hi queda”. Escaldes-Engordany, “més gratacels que Manhattan” i el Pas de la Casa: “última frontera. Sauron va preferir Mordor. Si no fos pel PIB els hi donaríem la independència”.

El fil ja compta amb un ressò mediàtic notable, amb més de 200 ‘likes’.

Aquest matí fent cua he pensat que podria descriure les diferents Parròquies del País en el més estricte ordre protocol·lari, mencionant la seva idiosincràsia i els seus punts d'interès, tot guardant el respecte que es mereixen.

