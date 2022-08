Una turista britànica registra la bogeria per aconseguir una gandula a un hotel de Tenerife

Andorra la VellaS'ha fet viral aquesta setmana el vídeo d'una turista britànica que registra la sorprenent baralla que es genera a primera hora del matí per aconseguir una gandula a un hotel de Tenerife.

Els usuaris fan cua i esperen amb paciència que s'obrin les portes, per a després córrer desesperadament per obtenir un lloc a les gandules que hi ha a prop de les piscines.