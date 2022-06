Valls elimina el seu compte de Twitter després de la derrota electoral

Andorra la VellaAmb la derrota a la primera volta de les legislatives franceses , Manuel Valls no només ha quedat fora de l'Assemblea Nacional, sinó també de Twitter. L'exprimer ministre ha eliminat el seu compte a la xarxa social després d'admetre el fracàs electoral. "Adieu Twitter", ha escrit en un últim tuit. Abans d'eliminar-lo, l'ex primer ministre no ha demanat directament el vot per a Vojetta a la segona volta, però ha fet una crida a no votar el candidat de l'esquerra.

Per a Manuel Valls, la seva eliminació és una nova desfeta i deixa en l'aire el seu futur polític. Macron li havia tornat a obrir la porta de la política francesa després del seu fracàs a l'Ajuntament de Barcelona, però les coses, de nou, no li han sortit bé. "Em toca, lúcidament, treure'n les conseqüències. La vida és prou bonica per girar full tranquil·lament", ha piulat Valls. La derrota, però, també és per al president de França. L'eliminació del seu candidat demostra que el 19 de juny poden haver-hi sorpreses.