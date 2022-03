La veu dolça que consolava un búnquer a Kíiv.

BarcelonaAmelia Anisovitx, la nena que es va fer famosa per la seva versió corprenedora de la cançó Let it go, de la pel·lícula Frozen en un refugi de Kíiv, va cantar aquest diumenge davant milers de persones en un acte benèfic a l'estadi Atlas Arena de Lodz, la tercera ciutat més gran de Polònia. El concert Junts per Ucraïna va comptar amb les actuacions de músics i actors ucraïnesos i polonesos, i, segons el mitjà Notes From Poland, va recaptar cinc milions de zlotys (una mica més d'un milió d'euros) per a l'organització Acció Humanitària Polonesa, que ha estat gestionant l'ajuda als refugiats. La primera actuació va ser la d'Amelia, ara refugiada de guerra al país veí, que va emocionar el públic quan va aparèixer vestida amb un vestit tradicional blanc i brodat i va cantar a cappella l'himne nacional d'Ucraïna.

L'Amelia, de set anys, va aconseguir fugir a Polònia amb la seva àvia, Vira, i el seu germà, Mixa, de quinze anys. Els seus pares, segons informa The Sun, tenen una empresa de subministraments mèdics, i han decidit quedar-se a Ucraïna, on s'encarreguen de preparar menjar per a les tropes.

La petita es va fer coneguda per un vídeo que va córrer per les xarxes on se la veia cantant la popular cançó Let it go en ucraïnès, de la pel·lícula de Disney Frozen, en un búnquer atapeït pocs dies després de l'inici de la guerra. Kristen Anderson-Lopez, coautora de la cançó, va escriure un missatge a la "petita de la veu bonica" de qui deia que sentir-la cantar era com un "truc de màgia que il·lumina el cor i guareix tothom qui l'escolta". L'actriu Idina Menzel, intèrpret de la cançó a la pel·lícula, també li va adreçar una piulada: "Et veiem. De veritat que et veiem".

Com l'Amelia Anisovitx i la seva família, una de cada quatre persones han hagut d'abandonar casa seva a Ucraïna. Si tenim en compte refugiats i desplaçats interns, són uns deu milions els ucraïnesos que la invasió russa ha forçat a deixar la seva llar. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha informat que ja són més de tres milions i mig de persones, principalment dones i criatures, les que han travessat les fronteres d'Ucraïna fugint de la guerra . Segons l'Unicef, la meitat són menors d'edat. La majoria han arribat a Polònia, que ha viscut en poc més de tres setmanes l'arribada de dos milions de persones procedents d'Ucraïna. La localitat polonesa de Przemysl, a només 12 quilòmetres de la frontera ucraïnesa, s'ha convertit en punt de trobada i partida per a totes aquestes persones que fugen de la guerra, i també de les que hi van o hi tornen després d'haver-ne aconseguit fugir. Els trens que surten de l'estació de Przemysl connecten, amb combois d'horari irregular, aquesta ciutat amb la ucraïnesa Lviv.