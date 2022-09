El vídeo d'un nou apunyalament i robatori a un turista a Barcelona

BarcelonaBarcelona ha hagut de lamentar aquest divendres un nou apunyalament als seus carrers. Només uns dies després que es produís un atac en ple centre de la ciutat, un turista ha estat atacat per un grup de persones als carrers del Raval a plena llum del dia. Com es pot veure en les imatges, que han estat difoses a través de les xarxes socials, un grup de joves ataca a un turista amb una arma blanca per a extreure-li objectes de valor. Malgrat l’ajuda d’alguns transeünts, el jove viatger no va poder deslliurar-se de l’atac. Els quatre atacants, segons han fet públics alguns mitjans, han estat detinguts.

Apuñalan y roban a un turista a plena luz del día



Los cuatro han sido detenidos



📹 El Raval, Barcelona pic.twitter.com/28OYKxqlrZ — SocialDrive (@SocialDrive_es) 2 de septiembre de 2022