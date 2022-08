El vídeo de la detenció del conductor que ha matat a dos ciclistes a Castellbisbal i ha fugit

BarcelonaEl conductor que ha mort dos ciclistes, i n'ha ferit dues més, un greu i un altre de poca gravetat, a la C-243c a Castellbisbal (Vallès Occidental), ha estat detingut aquesta nit de diumenge pels Mossos d'Esquadra. El detingut és veí de Martorell, te 41 anys, i és la parella de la recent compradora del vehicle, que encara estava a nom del venedor. L'individu està a la comissaria dels Mossos de Martorell. A l'home se'l buscava perquè ha fugit del lloc dels fets.

Els fets s'han produït a l’altura de l’estació de tren d'FGC de Martorell-Vila, al matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l’avís del sinistre s’ha rebut als 10.47 i ha passat al punt quilomètric 0,5. Una de les víctimes ha mort al lloc dels fets, mentre que un altre ha estat traslladat amb vida fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on finalment ha mort.

ÚLTIMA HORA:Els @mossos detenen el conductor del cotxe que ha envestit un grup de ciclistes a Castellbisbal i n’ha matat dos i ha deixat ferit crític un tercer.És un veí de Martorell de 41 anys,l’actual parella de la compradora del vehicle.El cotxe encara estava a nom del venedor pic.twitter.com/HCuJTcc3N4 — Anna Punsí (@punsix) 21 de agosto de 2022

Un dels ciclistes ferits està en estat crític i es troba a l'Hospital de Bellvitge en estat greu. A primera hora d'aquesta tarda la Policia Local de Martorell ha localitzat abandonat el vehicle del conductor a la Plaça Font de la Mina. L'autor dels fets conduïa un Opel matriculat fa 9 anys i de color grana i és un veí de Ca n'Amat a Sant Esteve Sesrovires, però en realitat el vehicle estava en un procés de compravenda. Per això localitzar la persona que el conduïa ha estat complicat, ja que la que figura com a propietària no és la que conduïa el vehicle.

Segons les informacions, el vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria atropellat un grup de nou ciclistes. Posteriorment, el conductor del cotxe ha fugit. A banda de les dues víctimes mortals i els dos ferits, els altres 5 ciclistes no han patit ferides greus.