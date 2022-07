Andorra la VellaUn grup de bombers ha salvat la vida a un cabirol que s'està cremant entre les flames d'un incendi a Zamora. El vídeo mostra com els efectius del cos d'extinció donen aigua a l'animal per hidratar-lo. A més, informen que ha estat atès per un grup de veterinaris i es troba fora de perill.

Desde @INFOCYL no podemos estar mas orgullosos de los grandísimos profesionales que tenemos entre nuestras filas, así son los #BomberosForestales y #AAMM, ante cualquier adversidad sacan fuerzas de donde no quedan para salvar todo y a todos lo que pueden.



Os damos las gracias 💪🏼 pic.twitter.com/byvOLMQr94 — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) 21 de julio de 2022